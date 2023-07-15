Distribusi Komoditas Perikanan Melalui Jalur Kereta Api Meningkat

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa distribusi komoditas perikanan melalui jalur kereta api terus mengalami peningkatan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo menyampaiakan apresiasi atas dukungan kerja sama Kereta Api Logistik (Kalog) dalam memfasilitasi pelaksanaan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

"Distribusi produk perikanan tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat lokasi dengan biaya yang lebih efisien ini yang harus kita pegang," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).

Budi mengatakan koordinasi dengan Kalog pun terus dilakukan mengingat kedua lembaga tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) sejak Oktober 2022.

Adapun SLIN bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan produk perikanan hulu-hilir yang terintegrasi, efektif dan efisien. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan di Indonesia.

"Termasuk juga untuk pengendalian disparitas harga, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri serta ekspor," sambungnya.

Sementara Dirut Kalog Ahmad Malik Syah menyebut telah terjadi peningkatan muatan produk perikanan. Jika di tahun 2022 rata-rata pengiriman sebesar 183 teus, meningkat jadi 230 teus di tahun 2023.