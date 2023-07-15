Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Distribusi Komoditas Perikanan Melalui Jalur Kereta Api Meningkat

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:00 WIB
Distribusi Komoditas Perikanan Melalui Jalur Kereta Api Meningkat
Ilustrasi perikanan. (Foto: KKP)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa distribusi komoditas perikanan melalui jalur kereta api terus mengalami peningkatan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo menyampaiakan apresiasi atas dukungan kerja sama Kereta Api Logistik (Kalog) dalam memfasilitasi pelaksanaan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

 BACA JUGA:

"Distribusi produk perikanan tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat lokasi dengan biaya yang lebih efisien ini yang harus kita pegang," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).

Budi mengatakan koordinasi dengan Kalog pun terus dilakukan mengingat kedua lembaga tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) sejak Oktober 2022.

Adapun SLIN bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan produk perikanan hulu-hilir yang terintegrasi, efektif dan efisien. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Termasuk juga untuk pengendalian disparitas harga, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri serta ekspor," sambungnya.

Sementara Dirut Kalog Ahmad Malik Syah menyebut telah terjadi peningkatan muatan produk perikanan. Jika di tahun 2022 rata-rata pengiriman sebesar 183 teus, meningkat jadi 230 teus di tahun 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251/kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146850/kereta_api_logistik-1Iob_large.jpg
Kurangi Truk ODOL, 959.139 Ton Kontainer Diangkut Pakai Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108124/kereta_api-8AQU_large.jpg
Naik Kereta di Indonesia Lebih Cepat Mulai 1 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103763/beras-518X_large.jpg
Bulog Targetkan Serap Beras 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102793/krl-G2p9_large.jpg
Dirjen Kereta Api Sebut Penutupan Stasiun Karet Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3052096/kereta-tanpa-awak-masuk-ri-menhub-teknologi-baru-belum-banyak-di-negara-lain-wnbySrckdt.jpg
Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement