HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Janji Selesaikan 88 Proyek Titipan Jokowi di 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:57 WIB
Erick Thohir Janji Selesaikan 88 Proyek Titipan Jokowi di 2024
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen akan merampungkan 88 program di BUMN sampai 2024 nanti. Salah satu program dari komitmen Erick itu adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sejak menjabat dari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan 'list' tugas kepada Erick yang dalam waktu 2 tahun ada 10 yang selesai dan dua gagal. Dari situlah Jokowi kembali memberi 88 proyek yang mesti diselesaikan.

 BACA JUGA:

"88 tugas BUMN tadi masih ada sisa 18. Artinya masih ada 18, kemungkinan gagal pasti ada," kata Erick usai menjadi pembicara pada acara YOTNC2023 di Kota Kasablanka Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Meski tidak merinci program apa saja yang dimaksud, Erick menyebut dengan realisasi pencatatan perdana saham (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

 BACA JUGA:

"Kemarin sudah go public, Geothermal karena kita dorong yang namanya renewable energy, beroperasinya kereta cepat (Jakarta-Bandung), banyak lah ada 88," ungkap Erick.

Saat berbicara di depan anak muda, Erick bercerita tentang bagaimana meminta atensi dari Presiden Jokowi agar bisa menjalankan list tugasnya di BUMN.

Halaman:
1 2
