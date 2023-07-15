Erick Thohir Janji Selesaikan 88 Proyek Titipan Jokowi di 2024

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen akan merampungkan 88 program di BUMN sampai 2024 nanti. Salah satu program dari komitmen Erick itu adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sejak menjabat dari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan 'list' tugas kepada Erick yang dalam waktu 2 tahun ada 10 yang selesai dan dua gagal. Dari situlah Jokowi kembali memberi 88 proyek yang mesti diselesaikan.

"88 tugas BUMN tadi masih ada sisa 18. Artinya masih ada 18, kemungkinan gagal pasti ada," kata Erick usai menjadi pembicara pada acara YOTNC2023 di Kota Kasablanka Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Meski tidak merinci program apa saja yang dimaksud, Erick menyebut dengan realisasi pencatatan perdana saham (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

"Kemarin sudah go public, Geothermal karena kita dorong yang namanya renewable energy, beroperasinya kereta cepat (Jakarta-Bandung), banyak lah ada 88," ungkap Erick.

Saat berbicara di depan anak muda, Erick bercerita tentang bagaimana meminta atensi dari Presiden Jokowi agar bisa menjalankan list tugasnya di BUMN.