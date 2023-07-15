MNC Life Dorong Peningkatan Literasi Keuangan

JAKARTA - PT MNC Life Assurance terus mendorong peningkatan literasi keuangan untuk masyarakat. Pada kesempatan kali ini, MNC Life hadir di acara HUT ke-25 Morula Indonesia di United Grand Hall, Tangerang Selatan pada Sabtu (15/7/2023).

Head of Agency MNC Life Assurance, Ainun Wulandari mengatakan, pihaknya memberikan literasi keuangan akan pentingnya melakukan perencanaan keuangan dalam kehidupan berkeluarga salah satunya terkait pendidikan anak.

"Sehingga kami memberikan perencanaan keuangan kepada keluarga-keluarga yang hadir terutama untuk perencanaan keuangan misalnya dana pendidikan anak," kata Ainun.

Ainun menyampaikan, dengan hadirnya MNC Life di acara HUT ke-25 Morula Indonesia diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang teredukasi dan sadar akan pentingnya perencanaan keuangan.

"Kami sangat berharap bisa memberikan sebuah pandangan juga bisa memberikan perencanaan keuangan yang sangat bagus bagi keluarga-keluarga yang hadir di acara ini," ucapnya.