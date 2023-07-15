Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pusat Layanan Fertilitas di Asia Tenggara, Morula Indonesia Punya 11 Pusat Layanan Bayi Tabung

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |17:09 WIB
Pusat Layanan Fertilitas di Asia Tenggara, Morula Indonesia Punya 11 Pusat Layanan Bayi Tabung
Morula Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki usia yang ke-25 tahun, PT Morula Indonesia menjadi pusat layanan fertilitas di Asia Tenggara. Pasalnya saat ini Morula Indonesia sudah memiliki 11 pusat layanan bayi tabung yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

CEO Morula Indonesia Ivan R Sini mengatakan, di usianya yang ke-25 tahun, pihaknya ingin mensosialisasikan bahwa program bayi tabung di Indonesia sudah menjadi mutiara dari layanan kesehatan di Tanah Ai.

 BACA JUGA:

Sebab pasien yang datang saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri tapi sudah banyak yang datang dari luar negeri.

"Kita harus mendapatkan confidence dari masyarakat bahwa masyarakat di Indonesia tidak perlu keluar negeri lagi dan malah bukti hari ini kita sudah lihat pasien dari luar negeri pun berobat di Indonesia," kata Ivan saat ditemui di United Grand Hall, Tangerang Selatan, Sabtu (15/7/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, 25 tahun bukanlah waktu sedikit, itu membuktikan bahwa Morula Indonesia mempunyai pengalaman, dan pengalaman itu telah memberikan kesempatan kepada Morula Indonesia untuk bisa memberikan outcome yang terbaik.

Ivan mengungkapkan saat ini kurang lebih 10.000 bayi sudah dilahirkan melalui proses bayi tabung. Menurutnya hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan yang besar untuk bisa menyediakan pelayanan kesehatan dengan baik.

Halaman:
1 2
