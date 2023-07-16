Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mochtar Husein Jadi Komisaris Utama Pertamina International Shipping, Ini Profilnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:24 WIB
Mochtar Husein Jadi Komisaris Utama Pertamina International Shipping, Ini Profilnya
Komisaris Pertamina Internasional Shipping (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Susunan komisaris PT Pertamina International Shipping (

">PIS) berubah. Mochtar Husein dipercaya menjadi Komisaris Utama PIS.

Perubahan jajaran komisaris ini berdasarkan keputusan pemegang saham.

Sebelumnya, kursi komisaris utama PIS diduduki oleh Mulyono yang juga merupakan mantan Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero).

“PIS mengucapkan selamat bergabung kepada Mochtar Husein sebagai komisaris utama dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kontribusi yang telah diberikan Mulyono dalam periode sebelumnya,” ujar Corporate Secretary PIS Muh Aryomekka Firdaus, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

PIS, kata Aryomekka, berharap jajaran komisaris bisa terus mendukung perusahaan sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) demi mewujudkan visi menjadi perusahaan marine logistik terkemuka di Asia.

Halaman:
1 2
