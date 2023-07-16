Segera IPO, Multisarana Intan Eduka Siap Dorong Kemajuan Sektor Pendidikan di Indonesia

JAKARTA – Indonesia, sebuah negara yang kaya akan potensi dan bakat, masih memerlukan banyak perbaikan dan peningkatan.

Dikutip dari worldpopulationreview, Indonesia duduk diperingkat 54 dari 78 negara dalam urusan ranking Pendidikan untuk tahun 2021 lalu, berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (#21), Malaysia (#38) bahkan Thailand (#46). Sedangkan untuk indeks Pendidikan, Indonesia berada di urutan ke 99 dari 193 negara.

Salah satu penyebab lambatnya perkembangan Pendidikan diperkirakan adalah akses yang terbatas pada Pendidikan berkualitas, khususnya di daerah-daerah. Dimana banyak lembaga pendidikan lokal yang sebenarnya cukup baik namun dikarenakan keterbatasan modal, tidak dapat berkembang serta menghadirkan layanan yang lebih baik, hal ini dikarenakan besarnya kebutuhan modal awal bagi untuk suatu Lembaga Pendidikan untuk melakukan ekspansi, karena melibatkan infrastruktur yang besar, yang terdiri dari tanah, bangunan dan sarana pendukungnya.

Di tengah tantangan ini, muncul sebuah solusi inovatif dari PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas internasional.

BACA JUGA: Biodata dan Profil Mario Teguh yang Dipolisikan Atas Kasus Penipuan dan Penggelapan Rp5 Miliar

MSIE menawarkan kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk memiliki infrastruktur pendidikan modern tanpa perlu mengeluarkan modal besar untuk akuisisi lahan dan pembangunan gedung. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, seperti kurikulum, tenaga pengajar, dan kegiatan belajar mengajar.