Mengenal Apa Itu IPO dalam Saham, Sistem Kerja dan Cara Membelinya

JAKARTA - Mengenal apa itu IPO dalam saham, serta sistem kerja dan cara membelinya. Istilah IPO terasa begitu asing sehingga menimbulkan beragam pertanyaan.

IPO (Initial Public Offering) merupakan keadaan perusahaan menjual saham kepada publik untuk pertama kali. Dalam IPO, seluruh masyarakat dapat membeli saham dan perusahaan, sehingga memperoleh dana tambahan.

IPO saham memberi kemungkinan perusahaan dalam meningkatkan modal ekuitas dari investor publik. IPO juga seperti masa peralihan dari perusahaan swasta ke perusahaan publik.

Melalui IPO saham perusahaan dapat menghasilkan dana dari masyarakat yang membeli saham ketika diterbitkan oleh perusahaan.Lalu masyarakat menjadi pemegang saham perusahaan tersebut.

Ketika investor berencana membeli saham nantinya akan mendapatkan berbagai keuntungan. Keuntungan dari capital gain dari selisih antara harga beli saham dan harga jualnya.