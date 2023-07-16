Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Uji Resisten di Level 6.912 pada Pekan Depan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:48 WIB
IHSG Uji Resisten di Level 6.912 pada Pekan Depan
IHSG (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menguji area resisten di level 6.884-6.912 pada perdagangan Senin (17/7/2023). Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 0,87% di level 6.869.572 pada akhir perdagangan 14 Juli 2023.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan bahwa IHSG akan melanjutkan struktur bullish menuju 6.985, apabila penutupan hariannya di atas 6.912.

“Sementara itu mestinya akan ada pullback pendek apabila IHSG tetap tutup di bawah 6.912,” kata Ivan dalam risetnya, dikutip Minggu (16/7/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.780, 6.728 dan 6.671. Sementara level resistennya di 6.884, 6.912, 6.960 dan 6.985.

Untuk perdagangan awal pekan, Ivan merekomendasikan sejumlah saham yaitu PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang akan mempertahankan peluang untuk melanjutkan tren naik jangka pendek menuju Rp795 bahkan Rp815, selama harga masih di atas support Fibonacci Rp740 dan penutupan hariannya di atas garis SMA-60.

Halaman:
1 2
