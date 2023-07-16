Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Pemilik K-Link Tower? Gedung Pengusaha Malaysia yang Kebakaran

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |10:51 WIB
Siapa Pemilik K-Link Tower? Gedung Pengusaha Malaysia yang Kebakaran
Gedung K-Link Kebakaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Siapa pemilik K-Link Tower menarik untuk diketahui. Sebelumnya Gedung K-Link mengalami kebakaran yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 59A, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7/2023) kemarin.

Mengutip dari laman resmi K-Link.co.id, Minggu (16/7/2023), K-Link Indonesia merupakan anak usaha dari K-Link Internasional Group asal Malaysia. K-Link Indonesia perusahaan Multi Level Marketing (MLM).

Produk yang dijual oleh perusahaan terdiri dari produk-produk suplemen kesehatan, kecantikan, perawatan tubuh, UIE.

Kemudian ada perawatan mobil dan rumah yang mencakup produk-produk seperti K-Liquid Chlorophyll, K-OmegaSqua dan K-Ayurveda.

K-Link Indonesia dibangun oleh Radzi Salah pada 2002 yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur. Sebagai Presiden Direktur K-Link Indonesia, artinya ia juga sebagai pengelola dari K-Link Tower.

Halaman:
1 2
