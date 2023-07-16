Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut Dunia Internasional Percaya Blueprint Ekonomi RI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |11:48 WIB
Erick Thohir Sebut Dunia Internasional Percaya Blueprint Ekonomi RI
Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa dunia internasional menaruh kepercayaan terhadap pertumbuhan makro ekonomi Indonesia. Kepercayaan inilah menjadi sebab utama derasnya investasi asing di Tanah Air.

Dia mengatakan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah mampu memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri pada kuartal I/2023 sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yakni 5,01%.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diperkirakan tetap kuat atau pada batas atas di kisaran 4,5%-5,3%. Hal inj didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor.

Erick menyebut investasi asing, BUMN, dan swasta juga menjadi stimulus positif bagi pergerakan ekonomi di Indonesia.

