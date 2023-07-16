Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transisi Energi, PLN Belajar Kelola Pembangkit Ramah Lingkungan ke Jepang

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:02 WIB
Transisi Energi, PLN Belajar Kelola Pembangkit Ramah Lingkungan ke Jepang
PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia belajar transisi energi ke Jepang. Di mana PLN Indonesia Power melakukan perjalanan bisnis ke Negeri Matahari Terbit, untuk menjalankan program transisi energi dan pengembangan pembangkit yang ramah lingkungan di Indonesia.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan tujuan ke Jepang adalah untuk menyambangi perusahaan-perusahaan yang menjadi pemain utama dalam komitmen dunia menuju Net Zero Emission 2060.

“Merupakan key player perusahaan pembangkit listrik di Jepang, J-Power dan JERA dijadikan PLN IP sebagai objek benchmark dalam penyusunan Rencana Strategis Korporat dan Adopted Technology sebagai awal langkah menuju NZE 2060. J-Power menetapkan visi ‘Blue Mission 2050’ dengan target penurunan Emisi CO2 sampai dengan 46% pada 2040 dan Net Zero Emission pada 2050, sementara JERA telah selesai melakukan pengujian cofiring ammonia dan akan meningkatkan penggunaan ammonia hingga 20 persen pada 2024,” ujar Edwin, Minggu (16/7/2023).

Ke depannya PLN Indonesia Power akan menjalankan beberapa inisiatif strategis melalui kolaborasi dengan J-Power, JERA, IHI atau JGC diantaranya konversi PLTU menjadi pembangkit IGCC/GTCC dan menjadi hydrogen firing.

Lalu peremajaan pembangkit-pembangkit heritage, peningkatan penggunaan biomass untuk cofiring, pengembangan pembangkit EBT, pemeliharaan pembangkit termal konvensional, studi CCS/CCUS, eksplorasi Financial Tools yang tersedia untuk pengembangan proyek hingga digitalisasi pembangkit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926/listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179579/diskon_listrik_pln-spyH_large.jpg
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178069/diskon_listrik_pln-QJ43_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement