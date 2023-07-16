Para Menteri Keuangan G7 Duduk Bareng Bahas Utang hingga Bantuan untuk Ukraina

JAKARTA - Menteri keuangan dari negara-negara anggota (G7) akan membahas bantuan untuk Ukraina, tekanan utang yang dihadapi negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, reformasi perbankan dan kesepakatan pajak global.

Pembahasan sederetan isu ekonomi itu akan berlangsung di sela-sela pertemuan 20 negara dengan perekonomian terkuat di dunia atau G20 di India.

Fokus utama pembicaraan tersebut adalah mendukung lembaga keuangan multilateral, seperti Bank Dunia, untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti perubahan iklim dan kemiskinan, kata sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) seperti dikutip oleh AFP. Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga akan menghadiri pembicaraan itu.

“Dengan lebih dari setengah negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi risiko tinggi atau mengalami tekanan utang, penting bagi kita untuk mengambil langkah bersama untuk membantu menempatkan mereka dan tentunya membantu ekonomi global –- pada pijakan yang lebih pasti,” kata Departemen Keuangan AS dalam pernyataan sebelum pertemuan di Gandhinagar.

Pada Rabu (12/7/2023) Kelompok Tujuh yang terdiri dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang dan AS, dalam pertemuan di Lithuania berjanji untuk mendukung Ukraina selama waktu yang diperlukan untuk mengalahkan invasi Rusia.