Kembangkan Pelayanan Bayi Tabung, Ini Strategi Morula

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |17:48 WIB
Kembangkan Pelayanan Bayi Tabung, Ini Strategi Morula
Morula Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Morula IVF Indonesia ingin menjadi klinik in vitro fertilization (IVF) atau bayi tabung terbaik di Asia Pasifik. Berbagai strategi disusun dan sudah direalisasikan.

Medical Director Morula Indonesia, Arie A. Polim mengatakan, sejumlah langkah strategi sudah dilakukan pihaknya. Misalnya, menggunakan teknologi IVF terbaru, membangun kemitraan strategis (Strategic partnership) dengan pihak terkait, salah satunya PT MNC Life Assurance.

Lalu, memperluas atau memperbanyak jumlah klinik IVF di Indonesia. Saat ini Morula sudah memiliki 150 klinik fasilitas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kedepannya, di dalam pengembangan bisnis kita di bidang IVF adalah kita akan memperbanyak klinik kita di seluruh Indonesia. Dan kita juga mempunyai teknologi yang andal," ujar Arie dalam sesi wawancara dengan MNC Media, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Morula IVF Indonesia, lanjut Arie, sudah memiliki pengalaman di bidang usaha bayi tabung di Tanah Air selama 25 tahun.

Halaman:
1 2
