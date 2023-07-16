Erick Thohir: Bali Berpeluang Tarik Wisata Kesehatan dan Olahraga

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan Provinsi Bali berpeluang menarik lebih besar potensi wisata kesehatan dan olahraga karena didukung fasilitas yang sedang tahap penyelesaian oleh pemerintah dan swasta.

“Tidak hanya ada wisata kesehatan, ada juga sport. Ini saya rasa bagus ketika kami bersama membangun Bali, pemerintah pusat, daerah dan swasta,” kata Erick di Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali dikutip Antara, Minggu (16/7/2023).

Di kawasan wisata Sanur, Denpasar, sedang dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan yang memberikan kombinasi perawatan kesehatan dan wisata.

Ada pun di kawasan itu sedang tahap finalisasi fasilitas rumah sakit standar internasional dan revitalisasi hotel Inna Grand Bali Beach yang dikelola oleh BUMN, PT Hotel Indonesia Natour (HIN).

Ada pun KEK Kesehatan Sanur berada di lahan seluas 41,26 hektare dengan total anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun.