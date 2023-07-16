MNC Life Bicara Pentingnya Literasi Keuangan

JAKARTA - PT MNC Life Assurance mensosialisasikan pentingnya literasi keuangan. Hal ini dilakukan saat seminar Morula IVF Indonesia dengan tema 'The Future of Fertility Care Conference: Breakthrough Practice in Fertility'.

Head of Agency MNC Life Assurance, Ainun Wulandari mengatakan, pihaknya hadir untuk memberikan pemahaman perihal pentingnya literasi keuangan.

"Pada hari ini senang sekali PT MNC Life juga hadir memberikan literasi keuangan," ujar Ainun, Minggu (16/7/2023).

Dia berharap peran MNC Life ikut berkontribusi besar terhadap literasi keuangan di Indonesia. "Harapannya sangat besar sekali karena tujuannya memberikan perencanaan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat yang pada hari ini," tuturnya.

MNC Life, lanjut Ainun, memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa memproteksi keuangan untuk pendidikan. Tujuannya, agar masyarakat bisa mendapatkan atau melangsungkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.