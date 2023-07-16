Morula Ungkap Pengembangan Bisnis Bayi Tabung

JAKARTA - Morula IVF Indonesia memastikan alat yang digunakan dalam usaha in vitro fertilization (IVF) atau bayi tabung menggunakan teknologi terbarukan. Alat canggih tersebut mulai diperkenalkan sejak 2022.

Adapun teknologi yang dimaksud berupa Pre Implementation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A) dan Pre Implementation Genetic for Monogenic disorder (PGT-M).

Kedua alat itu bertujuan mendeteksi masalah kromosom pada embrio dan mencegah terjadinya keguguran pada pasien ibu dan calon bayi.

Kepala Teknologi Reproduksi Berbantu Morula IVF Jakarta, Batara Imanuel Sirait mengatakan, teknologi terbarukan tidak bisa dipisahkan dari layanan IVF, sebagai layanan komprehensif dari teknologi reproduksi berbantu.

"Jadi tidak mungkin memberikan pelayanan servis IVF, kalau kita tidak memiliki teknologi yang baik. Jadi Morula IVF Jakarta sebagai salah satu klinik yang memberikan layanan terbaik," ujar Batara dalam sesi wawancara dengan MNC Media, Jakarta, Minggu (16/7/2023).