HOME FINANCE HOT ISSUE

Apresiasi Abang None Seribu 2023, Wamenparekraf Angela: Promosikan Kepulauan Seribu

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:04 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan ajang pemilihan Abnon Seribu 2023 menjadi momentum yang baik untuk mempromosikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

“Keterlibatan dalam ajang Abang None Kepulauan Seribu bagi saya penting karena saya melihat momentumnya yang pas dan tepat untuk kita mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Seribu,” kata Wamenparekraf Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini dalam sambutannya pada Malam Final Pemilihan Abnon Seribu 2023, di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Abnon Seribu 2023 atau Abang None Pulau Seribu 2023 merupakan wadah untuk mengembangkan potensi diri, karakter serta beragam keterampilan yang mampu mencetak figur-figur berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi sesama.

Mereka akan bertugas selama satu tahun sebagai duta pariwisata Provinsi DKl Jakarta dan berperan aktif menyosialisasi dan mempromosikan pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri.

Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini menjelaskan Kepulauan Seribu memiliki begitu banyak potensi dan wilayah tersebut juga masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
