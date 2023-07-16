Istri Warren Buffett Ngeluh Harga Kopi Rp60 Ribu

JAKARTA - Istri dari investor Warren Buffett, yakni Astrid Buffett mengeluh kepada staf hotel saat harus membayar secangkir kopi seharga USD4 dolar atau setara Rp60.000.

Kedua pasangan ini tengah menghadiri perkemahan musim panas untuk para miliuner yang diselenggarakan Alex & Co. di Sun Valley, Idaho, Amerika Serikat.

Mengutip New York Post, Minggu (16/7/2023), Astrid Buffett terdengar menggerutu dengan melontarkan dia bisa mendapatkan satu pound kopi dengan harga USD4 dolar di tempat yang lebih masuk akal.

Warren Buffett juga memiliki reputasi sebagai sosok yang sangat hemat.

Saat ini, dia tinggal di rumah yang berlokasi di Omaha, Nebraska yang dia beli seharga USD31.500 pada tahun 1958.