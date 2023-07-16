Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menguak Siapa Pemilik Bank Yama?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |22:30 WIB
Menguak Siapa Pemilik Bank Yama?
Bank Yama (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menguak siapa pemilik Bank Yakin Makmur (Bank Yama). Bank Yama hangat menjadi perbincangan masyarakat belakangan ini.

Bank yang terseret dalam pusaran utang piutang antara Jusuf Hamka dan pemerintahan ini ternyata didirikan oleh putri sulung Presiden Soeharto atau dikenal dengan nama Tutut.

Awal mula munculnya Bank Yama dimulai dengan Jusuf Hamka yang berniat untuk menagih utang ke pemerintahan yang dimana nominalnya itu mencapai ratusan miliar. Jusuf Hamka berniat untuk menagihkan utang tersebut kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) yang dimana perusahaan tersebut adalah miliknya sendiri.

Menurut informasi, utang tersebut diklaim merupakan kesepakatan antara CMNP dengan pemerintah yang saat itu ditempatkan di Perusahaan Bank Yama.

Akan tetapi, Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan (KemenKeu) masih enggan untuk memenuhi permintaan Jusuf Hamka tersebut. Menurutnya, masih perlu diperdalam lebih lagi terkait hubungan antara CMNP dan Bank Yama.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
