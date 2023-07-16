Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Biaya Kuret di Tanggung BPJS?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |22:51 WIB
Apakah Biaya Kuret di Tanggung BPJS?
BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Apakah biaya kuret di Tanggung BPJS? Biaya kuret menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Kuret sendiri merupakan prosedur untuk mengangkat jaringan dalam rahim. Biasanya, seorang dokter melakukan kuret untuk mendiagnosa dan mengobati kondisi rahim tertentu.

Tidak hanya itu, kuret juga biasanya dilakukan bagi oleh orang yang mengalami keguguran atau kehilangan anak. Dengan tujuan supaya kandungan kembali bersih dan siap untuk kehamilan selanjutnya dan juga untuk membersihkan janin atau plasenta yang melekat pada rahim.

Kuret termasuk hal yang penting untuk dilakukan juga dengan tujuan agar organ reproduksi kembali sehat, sebab jika dibiarkan maka akan mengganggu kesehatan yang berimbas pada sakit perut, pendarahan, hingga memicu munculnya penyakit lain yang lebih berbahaya.

Dalam hal ini, proses kuret sendiri ternyata juga ditanggung oleh BPJS.

Halaman:
1 2
