Harta Kekayaan Menpora Dito Ariotedjo Tembus Rp282 Miliar, Menteri Termuda Usia 32 Tahun

JAKARTA – Harta kekayaan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) menarik untuk diketahui.

Sebelumnya, menteri termuda berusia 32 tahun di pemerintahan Jokowi ini melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Dito pada 12 Juli 2023 ini jadi yang pertama setelah Dito ditunjuk sebagai menteri pada 3 April 2023 lalu.

Dikutip LHKPN, Minggu (16/7/2023) Harta kekayaan Dito ini mencapai Rp282,46 miliar.

Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan.

Tanah dan bangunan tersebut nyatanya bukan dimiliki dari hasil jerih payahnya pribadi.