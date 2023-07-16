PUPR Pelototin Proyek Jalan, Bendungan hingga IKN Pakai Digital

JAKARTA - Kementerian PUPR melakukan inovasi dengan mengembangkan peta yang menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknologi Building Information Management (BIM) sebagai sumber kebenaran tunggal.

Platform ini berhasil memantau lebih dari 70 proyek, mulai dari jalan, bendungan, dan gedung, serta pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemangku kepentingan termasuk kontraktor, pemilik proyek, manajemen dan pemerintah dapat memanfaatkan platform ini untuk memastikan perkembangan proyek secara real time, sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan mulus di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyatakan, di masa lalu sektor konstruksi menghadapi tantangan besar dengan keberadaan data yang terkotak-kotak dan pengelolaan file kompleks. Hal ini menghambat proses kolaborasi dan mengganggu produktivitas.

“Kementerian PUPR mencurahkan energi untuk pendekatan inovatif ini sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi geospasial, yang memungkinkan terbangunnya lingkungan data yang saling terhubung. Platform ini meningkatkan alur kerja di lintas departemen dan memungkinkan kami berkolaborasi sebagai tim dalam pengembangan IKN,” katanya, Minggu (16/7/2023).