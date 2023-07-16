Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Pelototin Proyek Jalan, Bendungan hingga IKN Pakai Digital

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:18 WIB
PUPR <i>Pelototin</i> Proyek Jalan, Bendungan hingga IKN Pakai Digital
IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR melakukan inovasi dengan mengembangkan peta yang menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknologi Building Information Management (BIM) sebagai sumber kebenaran tunggal.

Platform ini berhasil memantau lebih dari 70 proyek, mulai dari jalan, bendungan, dan gedung, serta pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemangku kepentingan termasuk kontraktor, pemilik proyek, manajemen dan pemerintah dapat memanfaatkan platform ini untuk memastikan perkembangan proyek secara real time, sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan mulus di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyatakan, di masa lalu sektor konstruksi menghadapi tantangan besar dengan keberadaan data yang terkotak-kotak dan pengelolaan file kompleks. Hal ini menghambat proses kolaborasi dan mengganggu produktivitas.

“Kementerian PUPR mencurahkan energi untuk pendekatan inovatif ini sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi geospasial, yang memungkinkan terbangunnya lingkungan data yang saling terhubung. Platform ini meningkatkan alur kerja di lintas departemen dan memungkinkan kami berkolaborasi sebagai tim dalam pengembangan IKN,” katanya, Minggu (16/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement