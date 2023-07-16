Literasi Keuangan, MNC Life: Penting untuk Pendidikan Masa Depan

JAKARTA - PT MNC Life Assurance menekan pentingnya kesadaran masyarakat akan literasi keuangan. Hal tersebut memberikan perencanaan keuangan yang baik, terutama pada aspek keuangan pendidikan.

Head of Agency MNC Life Assurance, Ainun Wulandari memastikan, MNC Life aktif memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Aksi itu dilakukan melalui edukasi kepada orang tua murid tentang perencanaan keuangan pendidikan anak yang baik.

"MNC Life ingin berperan serta dan aktif dalam memberikan perencanaan kepastian kepada seluruh anak-anak di Indonesia," ungkap Ainun saat acara Morula IVF Indonesia, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

MNC Life, lanjut Ainun, memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa memproteksi keuangan untuk pendidikan. Tujuannya, agar masyarakat bisa mendapatkan atau melangsungkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh kelangsungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.