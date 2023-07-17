Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

6 Fakta Divestasi Saham Vale Indonesia

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |05:36 WIB
6 Fakta Divestasi Saham Vale Indonesia
Vale Divestasi Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO akan melakukan divestasinya yang ketiga kali pada paruh kedua 2023. PT Vale merupakan perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Selatan dan merupakan bagian dari perusahaan multinasional (Vale). Di Indonesia, perusahaan mereka menambang serta mengolah nikel.

Demi kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Di sektor sumber daya alam pertambangan, divestasi inilah salah satu cara tersebut.

Berikut 4 fakta divestasi saham Vale Indonesia yang dirangkum Okezone, Senin (17/7/2023):

1. Diputuskan segera

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pelaksanaan divestasi saham Vale akan segera diputuskan pada bulan ini, Juli 2023.

"Segera akan kita putuskan. Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," ungkapnya yang dilansir dari Antara, Senin (3/7/2023).

Halaman:
1 2
