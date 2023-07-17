Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dorong BUMN Go Public, Ini Tujuan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:57 WIB
Dorong BUMN <i>Go Public</i>, Ini Tujuan Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong perusahaan negara mencatatkan saham perdana di pasar modal Indonesia. Aksi tersebut akan dimaksimalkan pada sisa masa jabatan sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN.

Menurutnya, aksi IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) bagian dari penerapan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Pasalnya, akan terjadi keseimbangan dan kontrol (check and balance) antara pemerintah dan pemegang saham minoritas.

"Saya sangat mendorong yang namanya perusahaan BUMN ini membawa yang namanya GCG, nah salah satunya dengan go publik. Dengan go publik itu kan jadi check and balance," ujar Erick kepada wartawan, ditulis Senin (17/7/2023).

Melalui IPO, pemegang saham juga mampu menghasilkan BUMN sebagai korporasi yang baik, karena ada kontrol antara dari pemerintah dan investor.

Penawaran umum perdana, lanjut Erick,tidak hanya mendorong financial investor, tetapi juga membantu pemerintah mendapatkan investor strategis.

"Supaya kita bisa terus meningkatkan value creation daripada BUMN tersebut," ungkap dia.

Halaman:
1 2
