HOME FINANCE MARKET UPDATE

Suspensi Dicabut, Saham Sumber Mas Konstruksi (SMKM) Diperdagangkan Lagi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |08:29 WIB
Suspensi Dicabut, Saham Sumber Mas Konstruksi (SMKM) Diperdagangkan Lagi
BEI Cabut Suspensi Saham SMKM. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM). Adapun saham SMKMsempat dihentikan sementara pada 20 Juni 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham SMKM secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Senin 17 Juli 2023.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM) Di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 17 Juli 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Senin (17/7/2023).

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham SMKM dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00021/BEI.WAS/06-2023 tanggal 20 Juni 2023, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM).

Adapun perdagangan saham SMKM sempat dihentikan dengan tujuan cooling down setelah terjadi penurunan harga dalam beberapa minggu terakhir.

Halaman:
1 2
