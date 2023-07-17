Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Pantau Khusus SMKM, Sahamnya Langsung Kena ARB

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:06 WIB
BEI Pantau Khusus SMKM, Sahamnya Langsung Kena ARB
BEI pantau saham SMKM (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) ke dalam papan pemantauan khusus. Saham SMKM dipantau khusus sejak Senin 17 Juli 2023

Ini merupakan perdana bagi SMKM menyusul penghentian sementara perdagangan efek perseroan selama lebih dari 1 hari bursa akibat aktivitas perdagangan.

"Perubahan ini mulai efektif pada tanggal 17 Juli 2023," kata PH Kepala Divisi LPP BEI, Aditya Nugraha, Senin (17/7/2023).

Sejak suspensi sahamnya dibuka pagi tadi, saham SMKM langsung terkena tekanan jual hingga menyentuh auto rejection bawah (ARB) di harga Rp114 per saham.

Diketahui emiten yang sebelumnya berada di papan akselerasi ini terkena suspensi sejak 21 Juni 2023, yang artinya selama 15 hari saham perusahaan konstruksi tersebut tidak dapat diperdagangkan.

Dengan demikian, SMKM tersemat kriteria nomor 10 bursa yakni "Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.

