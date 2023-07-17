Ini Penyebab Karier Mario Teguh Hancur

JAKARTA - Sudah jarang terlihat di layar kaca, kini karier Mario Teguh telah hancur. Pasalnya, sang motivator ini pernah terlibat konflik hingga membuat kariernya menurun. Salah satunya dengan Ario Kiswinar yang merupakan anak kandungnya sendiri.

Perkara Mario Teguh dan Ario Kiswinar sudah berlangsung sejak medio Oktober tahun 2016. Saat itu Kis dianggap bukan anak kandung sang motivator sampai akhirnya harus melakukan tes DNA.

Sebelum dinyatakan resmi sebagai anak biologisnya, Mario Teguh sempat mengatakan bahwa Kiswinar adalah anak dari Mr. X. Mario Teguh dianggap telah mencemarkan nama baik Aryani selama kasus ini berlangsung.

Dengan konflik bersama anak kandungnya, menjawab kenapa karir Mario Teguh hancur. Apalagi, publik merasa kecewa dikarenakan sang motivator tidak menganggap Ario ini adalah anak kandungnya.

Saat ini sang motivator ini memiliki perkara dugaan penipuan ini masih dalam tahap penyelidikan. Terlapor Mario Teguh belum menjalani pemeriksaan, untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada pihak berwajib.