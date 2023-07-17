Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Ya! Ini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Sebelum Usia 56 Tahun

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:48 WIB
Simak Ya! Ini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Sebelum Usia 56 Tahun
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS ketenagakerjaan bisa dicairkan sebelum usia 56 tahun.

Adapun ketentuan yang mengatur perihal JHT pekerja berusia 56 tahun tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Saldo JHT dapat diambil jika masa kepesertaan mencapai 10 tahun. Dengan nilai kepemilikan rumah yang dapat diklaim sebesar 30% dan 10% untuk yang lainnya.

Dokumen yang perlu disiapkan:

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. KTP.

3. Kartu Keluarga.

4. Surat keterangan berhenti kerja.

5. Buku rekening yang masih aktif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178996/bpjs_kesehatan-4j8B_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku hingga Akhir 2025, Dipastikan Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178970/bpjs_kesehatan-x1vS_large.jpeg
Ini Syarat dan Kategori Peserta yang Dapat Pemutihan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3178918/bpjs_kesehatan-L5Ym_large.png
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Kriteria Peserta hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178662/bpjs_kesehatan-SGZ9_large.jpg
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement