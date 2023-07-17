Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Roeslani Dikabarkan Jadi Wamen BUMN, Pernah Masuk Daftar Orang Terkaya RI Rp6,7 Triliun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:33 WIB
Rosan Roeslani Dikabarkan Jadi Wamen BUMN, Pernah Masuk Daftar Orang Terkaya RI Rp6,7 Triliun
Rosan Roeslani Dikabarkan Jadi Wamen BUMN. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Rosan Roeslani disebut-sebut akan masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju menjadi Wakil Menteri BUMN menggantikan Pahala Mansury yang digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Rosan merupakan Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sekarang menjadi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

Rosan Roeslani pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015 – 2020.

Rosan juga pernah menerima bintang jasa Belgia (Commander in the order of Leopold II) tahun 2017 atas perannya dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Belgia khususnya di bidang kerja sama ekonomi.

Rosan Roeslani dikenal sebagai salah satu pengusaha Indonesia. Diketahui, Rosan Perkasa Roeslani terjun di dunia bisnis setelah lulus SMA.

Dilansir dari berbagai sumber, Rosan pernah masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes pada 2009 dengan harta yang ditaksir mencapai Rp6,7 triliun.

Selain itu, pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 ini dikenal sebagai pendiri PT Recapital Advisors yakni sebuah perusahaan penasihat keuangan.

Halaman:
1 2
