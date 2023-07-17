Advertisement
HOT ISSUE

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:40 WIB
Harta Kekayaan Pahala Mansury, dari Bankir-Wamen BUMN hingga Kini Diisukan Jadi Wamenlu
Wamen BUMN Pahala Mansury Dikabarkan Digeser Jadi Wamenlu. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
JAKARTA - Presiden Jokowi dikabarkan melakukan perombakan pada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini. Salah satu yang dilakukan perubahan adalah menggeser Pahala Mansury dari Wakil Menteri BUMN menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wenlu).

Pahala di BUMN merupakan orang lama dengan berbagai jabatan seperti Direktur Keuangan Bank Mandiri, Direktur Keuangan Pertamina.

Pernah juga menjadi Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) hingga Direktur Utama Garuda Indonesia.

Mengutip informasi dari LHKPN, Senin (17/7/2023), Pahala memiliki kekayaan hingga Rp250 miliar yang terdiri dari tanah, kendaraan hingga surat berharga.

Untuk tanah dan bangunan Pahala mencapai Rp56 miliar yang ada di Jakarta Selatan. Tanah tersebut didapat ada yang warisan dan hasil sendiri.

