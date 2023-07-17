Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stafsus Erick Thohir Diangkat Jadi Wamenkominfo, Berikut Profilnya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |08:35 WIB
Stafsus Erick Thohir Diangkat Jadi Wamenkominfo, Berikut Profilnya
Nezar Patria Diangkat Jadi Wamenkominfo. (Foto: Okezone.com/BUMN)
JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Nezar Patria dikabarkan akan diangkat menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Di mana Presiden Jokowi akan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju pada hari ini.

Sebelum menjadi Staf Khusus V Menteri BUMN Erick Thohir, Nezar bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.

Dirinya juga dikenal sebagai seorang wartawan, aktivis, dan juga penyair yang merupakan salah satu dari tiga belas korban penculikan aktivis pada masa Orde Baru.

Mengutip sumber BUMN.go.id, Senin (17/7/2023), Nezar Patria adalah Staf Khusus V Menteri BUMN. Nezar menjabat sebagai Staf Khusus sejak 07 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sebelum menjabat posisi saat ini, Ia bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero( sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.

Halaman:
1 2
