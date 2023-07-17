Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Rosan Roeslani Dadakan Ditunjuk Jokowi Jadi Wamen BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |12:18 WIB
Cerita Rosan Roeslani Dadakan Ditunjuk Jokowi Jadi Wamen BUMN
Rosan Roeslani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rosan Roeslani menggaku ditunjuk sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara mendadak.

Hal ini diakui Rosan saat dikonfirmasi wartawan.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan dirinya baru tiba di Indonesia pada Minggu kemarin, setelah dikabarkan akan menduduki posisi sebagai Wakil Menteri BUMN.

"Saya juga baru sampai kemarin hari minggu ini, saya baru diberi tahu juga minggu ini," ujar Rosan kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

Lantaran mendadak, Rosan harus mendapat arahan menyeluruh dari Menteri BUMN Erick Thohir, karena dirinya harus melaksanakan sejumlah program yang sudah dicetuskan Kementerian BUMN saat ini.

"Belumlah (program), mesti ketemu dengan Pak Menteri Erick dulu untuk mendapatkan arahan dan feedback selanjutnya, sehingga programnya dalam setahun ke depan bisa terlaksana dengan baik," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
