Cerita Rosan Roeslani Dadakan Ditunjuk Jokowi Jadi Wamen BUMN

JAKARTA - Rosan Roeslani menggaku ditunjuk sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara mendadak.

Hal ini diakui Rosan saat dikonfirmasi wartawan.

Dia mengatakan dirinya baru tiba di Indonesia pada Minggu kemarin, setelah dikabarkan akan menduduki posisi sebagai Wakil Menteri BUMN.

"Saya juga baru sampai kemarin hari minggu ini, saya baru diberi tahu juga minggu ini," ujar Rosan kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

Lantaran mendadak, Rosan harus mendapat arahan menyeluruh dari Menteri BUMN Erick Thohir, karena dirinya harus melaksanakan sejumlah program yang sudah dicetuskan Kementerian BUMN saat ini.

"Belumlah (program), mesti ketemu dengan Pak Menteri Erick dulu untuk mendapatkan arahan dan feedback selanjutnya, sehingga programnya dalam setahun ke depan bisa terlaksana dengan baik," katanya.