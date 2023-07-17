Update Terbaru, Penduduk Miskin di Indonesia Tembus 25,9 Juta Orang!

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin tembus 25,9 juta pada Maret 2023. BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022. Angka ini juga turun 0,18% poin terhadap Maret 2022.

"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022," terang Atqo dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53%.

"Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang. Dari semula 11,98 juta orang pada September 2022, menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023," jelas Atqo.

Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%.