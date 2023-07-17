Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: Indonesia dan India Diskusi soal Ekonomi hingga Kemiskinan

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |12:41 WIB
Sri Mulyani: Indonesia dan India Diskusi soal Ekonomi hingga Kemiskinan
Sri Mulyani perkuat kerjasama dengan India (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia dan India diskusi soal ekonomi hingga kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman memperkuat kerja sama bilateral, dengan membentuk Dialog Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan (Economic and Financial Dialogue / EFD) di Gandhinagar, Gujarat, India.

Kerjasama ini dilakukan dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan bilateral kedua Menteri Keuangan dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 (3rd G20 FMCBG) di bawah Presidensi India.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa kedua negara memiliki banyak kesamaan dan juga sejarah yang panjang. Perdagangan antara India dan Indonesia, terutama dari Gujarat, sudah terjadi sebelum abad ke-13 mulai dari hasil pertanian berupa rempah-rempah hingga pakaian dan perhiasan. Sejarah hubungan ekonomi tersebut menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

“Indonesia dan India terus berdiskusi, terutama di bawah kedua Kementerian Keuangan, tentang upaya untuk membangun dialog yang kuat di tingkat kebijakan, mulai dari level tertinggi hingga level yang sangat teknis. Kami saling berbagi mengenai banyak hal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan domestik masing-masing negara, juga upaya mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, serta bagaimana agar dapat terus bekerja sama tidak hanya dalam kerangka bilateral tetapi juga tingkat multilateral,” ujar Sri di Gujarat, Senin (17/7/2023).

