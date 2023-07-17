Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perundingan IEU-CEPA Putaran ke-15 Selesai, Ini Hasilnya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:20 WIB
Perundingan IEU-CEPA Putaran ke-15 Selesai, Ini Hasilnya
Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyelesaikan Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) putaran ke-15.

Perundingan tersebut diselenggarakan pada 10 hingga 14 Juli 2023 di Yogyakarta dan diklaim sebagai langkah Indonesia dan Uni Eropa untuk mengakselerasi Perundingan IEU-CEPA.

 BACA JUGA:

Pada perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Johni Martha, selaku Ketua Kelompok Perunding Indonesia.

Sedangkan tim perunding Uni Eropa dipimpin Deputy Head of Unit for the Southeast Asia, Australia, and New Zealand Filip Deraedt.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono mengapresiasi komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA secara subtansial sesegera mungkin.

 BACA JUGA:

“Kedua tim perunding telah melakukan upaya terbaiknya, mencoba mencari solusi kreatif untuk isu-isu di bawah Perundingan IEU-CEPA. Setelah putaran terakhir di Brussels, kami optimis dapat tercapai kemajuan substansial dalam perundingan,” ujar Djatmiko dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2023).

1 2
