Segini Penghasilan YouTuber dengan Jumlah 5.000 Subscribers

JAKARTA- Ternyata segini penghasilan Youtuber dengan jumlah 5.000 subscribers ini cukup menggiurkan bagi konten kreator.

Adapun, penghasilan Youtuber pemula dengan 1.000 - 5.000 subscribers ini perlu usaha keras agar video bisa mencapai 4000 jam tayang.

Melansir Business Insider, seorang pembuat konten bernama Jen Lauren membeberkan penghasilan Youtuber dengan jumlah 5.000 subscribers dalam sebulan mencapai USD 349 atau sekitar Rp5,2 juta dari iklan.

Youtuber dapat menyertakan beberapa iklan dalam videonya dengan berbagai cara seperti Display ads, Overlay ads, Bumper ads, Sponsored cards, dan Mid-roll ads agar bisa menghasilkan uang.

Pengiklan akan membayar tarif tertentu kepada Youtube (CPM) untuk setiap 1000 tampilan iklan. Untuk video berdurasi panjang, Youtube akan mengambil 45% dari penghasilan pembuat konten.