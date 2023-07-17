Nasabah Bank Muamalat Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Indomaret

JAKARTA – Nasabah Bank Muamalat kini bisa menarik tunai tanpa kartu di Indomaret. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merilis fitur terbaru di aplikasi mobile banking Muamalat DIN yaitu tarik tunai tanpa kartu di Indomaret.

Melalui fitur ini nasabah Bank Muamalat dapat melakukan penarikan uang tunai di lebih dari 21.000 gerai Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka menerapkan strategi O2O (Online to Offline).

Direktur Operasi dan Digital Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, inovasi ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara seamless, praktis dan aman. Selain itu, hadirnya fitur ini juga menunjukkan bahwa layanan digital milik Bank Muamalat sudah mumpuni dan dapat bersaing dengan bank lain.

“Sebagai bank pertama murni syariah, kami berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan keuangan yang inovatif dan modern. Fitur tarik tunai tanpa kartu di gerai Indomaret ini merupakan solusi bagi nasabah karena akses yang lebih mudah tanpa harus ke ATM atau kantor cabang,” ujarnya, Senin (17/7/2023).

Wahyu memaparkan bahwa fitur tarik tunai ini sejalan dengan tren dimana mayoritas transaksi digital nasabah dilakukan melalui aplikasi Muamalat DIN. Sebagai informasi, per 30 Juni 2023 total pengguna aplikasi Muamalat DIN tercatat sekitar 434 ribu. Angka ini meningkat 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk dapat menggunakan fitur ini nasabah cukup login ke aplikasi Muamalat DIN, akses menu Tarik Tunai dan pilih merchant Indomaret untuk mendapatkan Token ID. Token tersebut kemudian ditunjukkan kepada kasir Indomaret yang akan melakukan pemindaian Token ID atau meng-input nomor token beserta nomor ponsel nasabah dan nominal uang yang akan ditarik.