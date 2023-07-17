Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasabah Bank Muamalat Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Indomaret

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:55 WIB
Nasabah Bank Muamalat Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Indomaret
Nasabah bank muamalat bisa tarik tunai di Indomaret (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – Nasabah Bank Muamalat kini bisa menarik tunai tanpa kartu di Indomaret. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merilis fitur terbaru di aplikasi mobile banking Muamalat DIN yaitu tarik tunai tanpa kartu di Indomaret.

Melalui fitur ini nasabah Bank Muamalat dapat melakukan penarikan uang tunai di lebih dari 21.000 gerai Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka menerapkan strategi O2O (Online to Offline).

Direktur Operasi dan Digital Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, inovasi ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara seamless, praktis dan aman. Selain itu, hadirnya fitur ini juga menunjukkan bahwa layanan digital milik Bank Muamalat sudah mumpuni dan dapat bersaing dengan bank lain.

“Sebagai bank pertama murni syariah, kami berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan keuangan yang inovatif dan modern. Fitur tarik tunai tanpa kartu di gerai Indomaret ini merupakan solusi bagi nasabah karena akses yang lebih mudah tanpa harus ke ATM atau kantor cabang,” ujarnya, Senin (17/7/2023).

Wahyu memaparkan bahwa fitur tarik tunai ini sejalan dengan tren dimana mayoritas transaksi digital nasabah dilakukan melalui aplikasi Muamalat DIN. Sebagai informasi, per 30 Juni 2023 total pengguna aplikasi Muamalat DIN tercatat sekitar 434 ribu. Angka ini meningkat 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk dapat menggunakan fitur ini nasabah cukup login ke aplikasi Muamalat DIN, akses menu Tarik Tunai dan pilih merchant Indomaret untuk mendapatkan Token ID. Token tersebut kemudian ditunjukkan kepada kasir Indomaret yang akan melakukan pemindaian Token ID atau meng-input nomor token beserta nomor ponsel nasabah dan nominal uang yang akan ditarik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement