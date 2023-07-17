Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji-Tunjangan Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Jadi Wantimpres

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:56 WIB
Segini Gaji-Tunjangan Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Jadi Wantimpres
Pelantikan Djan Faridz dan Gandi Sulistyanto sebagai Wantimpres. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Suherman menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan dilakukan pada hari ini di Istana Negara, Jakarta.

Sebagai Wantimpres, Djan Faridz dan Gandi akan menerima gaji dan tunjangan. Berdasarkan Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, besaran gaji yang diterima oleh Anggota Wantimpres setiap bulannya sebesar Rp6 juta.

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan jika Ketua dan Anggota Wantimpres mendapatkan dua hak keuangan yaitu gaji beserta tunjangan.

Selain itu, Anggota Wantimpres juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp11,5 juta per bulan. Tunjangan ini meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp3,3 juta dan kemudian tunjangan kesehatan sebesar Rp2,2 juta.

Anggota Wantimpres juga akan mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp5 juta dan tunjangan pengganti pensiun sebesar Rp1 juta. Semua tunjangan ini jika digabungkan dengan gaji maka total setiap anggota Wantimpres akan menerima Rp17,5 juta setiap bulannya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi tidak hanya melantik anggota Wantimpres hari ini. Dirinya juga melantik Menteri dan Wakil Menteri.

Berikut pejabat negara yang dilantik:

Menteri

1. Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024. Sebelumnya, Budi Arie merupakan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Wakil Menteri

1. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

2. Nizar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

3. Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164452/prabowo_subianto-Oqhd_large.jpg
Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061414/reshuffle-kabinet-gus-ipul-jadi-mensos-segini-gaji-hingga-fasilitas-mewah-yang-diterima-0url438IkP.jpg
Reshuffle Kabinet: Gus Ipul Jadi Mensos, Segini Gaji hingga Fasilitas Mewah yang Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061370/segini-harta-kekayaan-gus-ipul-mensos-baru-yang-dilantik-hari-ini-AZHUsNqQ7O.jpg
Segini Harta Kekayaan Gus Ipul, Mensos Baru yang Dilantik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061368/gantikan-risma-jokowi-lantik-gus-ipul-jadi-mensos-hari-ini-LD6qRlCGpI.jpg
Gantikan Risma, Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/320/3052251/reshuffle-menteri-jokowi-di-akhir-masa-jabatan-cek-6-fakta-menariknya-cbWHgh4iHT.jpg
Reshuffle Menteri Jokowi di Akhir Masa Jabatan, Cek 6 Fakta Menariknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051207/reshuffle-menteri-esdm-bahlil-bisa-apa-dengan-waktu-2-bulan-ObvUlaU8mp.jpg
Reshuffle Menteri ESDM, Bahlil Bisa Apa dengan Waktu 2 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement