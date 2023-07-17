Jadi Wamenlu, Pahala: Pengalaman Saya di BUMN Jadi Modal

JAKARTA - Pahala Mansury resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Dia mengatakan pengalamannya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN menjadi modal bagi dirinya mengemban tugas Wamenlu.

"Pengalaman saya mungkin lebih banyak di bidang korporasi dan ekonomi, mungkin itu yang menjadi salah satu berpotensi menjadi pengembangan ke depannya," kata Pahala dilansir dari Antara, Senin (17/7/2023).

Pahala Mansury sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN).

Dia dilantik sebagai Wamen BUMN I pada 23 Desember 2020 menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang saat itu ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan.

Di sisi lain, Pahala tidak menampik banyak tantangan dan hal yang harus dipelajari, namun pengalamannya menjabat sebagai Wamen BUMN dapat menjadi modal pengembangan di tugas baru.

"Banyak yang mesti kita pelajari karena bidang yang lama itu mungkin, tapi bagaimana dari pengalaman kita yang sebelumnya bisa kita jadikan modal di penugasan yang baru," katanya.