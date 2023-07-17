Erick Thohir Dorong Milenial Jadi Penggerak Ekonomi Global

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendorong pelaku usaha milenial di Palembang menjadi penggerak ekonomi global. Dengan kreativitas yang dimiliki oleh para pelaku usaha muda, Erick percaya bahwa produk UMKM yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global.

Erick melalui Staf Khususnya Arya Sinulingga menyatakan bahwa BUMN sangat siap untuk memfasilitasi para pelaku usaha muda untuk dapat meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan agar tembus pasar global.

“BUMN tentunya mempunyai program-program dan juga fasilitas yang siap untuk mensupport para pelaku usaha UMKM. Contohnya kita punya Rumah BUMN, disitu teman-teman entrepreneur millennial bisa memanfaatkannya sebagai tempat untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Selain itu, saat ini kita sedang merancang vending machine yang akan tersedia di kantor-kantor BUMN dan produk yang dijual adalah produk UMKM”, jelas Arya, Senin (17/7/2023).

Arya juga menambahkan bahwa Palembang sebagai kota wisata dan terkenal dengan makanan olahan ikannya yaitu pempek, Rumah BUMN Sumatera Selatan yang merupakan binaan PUSRI dapat dijadikan tempat sentral oleh-oleh. Dengan ini Rumah BUMN dapat membantu meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM.