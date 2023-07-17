Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Garis Kemiskinan di RI Naik, Penghasilan Rp550.458 Masuk Kategori Miskin

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:29 WIB
Garis Kemiskinan di RI Naik, Penghasilan Rp550.458 Masuk Kategori Miskin
Kemiskinan Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan sebesar Rp550.458 per kapita per bulan pada Maret 2023.

Nilai tersebut naik 2,78% bila dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar Rp535.547 per kapita per bulan dan naik 8,90% terhadap Maret 2022 yang sebesar Rp505.469 per kapita per bulan.

“Perkembangan garis kemiskinan, yang menjadi dasar penentuan status miskin dari penduduk, pada Maret 2023 ini adalah sebesar Rp550.548,” kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam Rilis BPS yang dipantau secara daring dikutip Antara, Senin (17/7/2023)

BPS mencatat garis kemiskinan pada wilayah perkotaan lebih tinggi dari pedesaan dengan nilai masing-masing sebesar Rp569.299 dan Rp525.050 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 3,07% bila dibandingkan September 2022, sementara garis kemiskinan pedesaan tercatat naik sebesar 2,32%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158123/orang_miskin-19RT_large.jpg
Orang Miskin di Perkotaan Naik Imbas Melonjaknya Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154793/kemiskinan_di_indonesia-saY6_large.jpg
BP Taskin Kelompokan 5 Kategori Masyarakat Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154596/kemiskinan-aU5x_large.jpg
BP Taskin Ungkap Cara Selesaikan 25,4 Juta Masyarakat Miskin ke Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement