HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Minta Menkominfo Budi Arie Selesaikan Proyek BTS

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:38 WIB
Jokowi Minta Menkominfo Budi Arie Selesaikan Proyek BTS
Menkominfo diminta selesaikan proyek BTS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk menuntaskan proyek pembangunan menara Base Transceiver System (BTS). Meskipun kini aparat penegak hukum sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek itu.

“Saya ingin yang pertama d Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati, tetapi penyelesaian BTS juga harus berjalan,” kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara Senin (17/7/2023).

Jokowi mengatakan pembangunan BTS di seluruh daerah, terutama di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) sangat penting untuk memberikan pelayanan akses komunikasi dan digitalisasi kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta proyek BTS tersebut jangan sampai terbengkalai.

“Jangan sampai sudah peristiwa hukum, BTS terbengkalai, ini yang saya tidak mau, tugas beratnya disitu,” kata Jokowi.

Selain tugas melanjutkan proyek BTS, Presiden juga memerintahkan Budi Arie untuk membawa Indonesia agar tidak tertinggal dengan perubahan dunia yang begitu cepat di bidang teknologi dan informatika. Karena itu, Jokowi juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu Budi Arie. Nezar sebelumnya dikenal sebagai wartawan dan kemudian menjadi direksi BUMN.

