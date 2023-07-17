Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Cipali Ditambah Jadi 3 Lajur, Siap-Siap Tarif Naik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |17:42 WIB
Tol Cipali Ditambah Jadi 3 Lajur, Siap-Siap Tarif Naik
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Astra Tol Cipali (Cikopo - Palimanan) untuk menambah ruas tol menjadi 3 lajur.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya bottleneck dari beroperasinya jalan tol Cisumdawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan).

 BACA JUGA:

Endra menjelaskan, pihaknya tengah menawarkan pertambahan masa konsesi hingga penyesuaian tarif tol Cipali dari adanya penambahan lajur tersebut.

Mengingat penambahan lajur tersebut merupakan investasi baru lagi untuk Astra Infra.

 BACA JUGA:

"Ini sedang dikerjakan oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), mendorong Astra, inikan investasi lagi, tapi dikompensasi dalam bentuk penyesuaian tarif dan perpanjangan masa konsesi," ujar Endra saat ditemui MNC Portal, Jumat, 14 Juli 2023.

Endra menjelaskan, kehadiran Jalan Tol Cisumdawu diprediksikan bakal menciptakan bottleneck baru di ruas tol Cipali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
