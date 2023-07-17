Tol Cipali Ditambah Jadi 3 Lajur, Siap-Siap Tarif Naik

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Astra Tol Cipali (Cikopo - Palimanan) untuk menambah ruas tol menjadi 3 lajur.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya bottleneck dari beroperasinya jalan tol Cisumdawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan).

BACA JUGA:

Endra menjelaskan, pihaknya tengah menawarkan pertambahan masa konsesi hingga penyesuaian tarif tol Cipali dari adanya penambahan lajur tersebut.

Mengingat penambahan lajur tersebut merupakan investasi baru lagi untuk Astra Infra.

BACA JUGA:

"Ini sedang dikerjakan oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), mendorong Astra, inikan investasi lagi, tapi dikompensasi dalam bentuk penyesuaian tarif dan perpanjangan masa konsesi," ujar Endra saat ditemui MNC Portal, Jumat, 14 Juli 2023.

Endra menjelaskan, kehadiran Jalan Tol Cisumdawu diprediksikan bakal menciptakan bottleneck baru di ruas tol Cipali.