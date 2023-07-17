Advertisement
HOT ISSUE

Masuk PSN, Proyek Tol Semarang-Demak Bakal Dipercepat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |17:47 WIB
Masuk PSN, Proyek Tol Semarang-Demak Bakal Dipercepat
Ganjar Pranowo dan Menko Airlangga Hartarto. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di wilayahnya.

Dari 37 PSN di Jateng, Ganjar meminta pemerintah pusat memprioritaskan penyelesaian jalan tol Trans Jawa ruas Semarang-Demak, serta percepatan Kawasan Industri Kendal dan Batang.

 BACA JUGA:

"Pagi ini untuk tol Semarang-Demak dilakukan sosialisai, karena beberapa lahan yang di sana masuk kategori tanah musnah. Sehingga cara ganti untung masyarakat betul-betul bisa terlindungi," jelas Ganjar usai Rapat Koordinasi (rakor) Pembahasan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah di Gedung Ali Wardana Lantai 3, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Menurut Ganjar, percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Semarang-Demak sangat dibutuhkan, pasalnya, selain berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keberadaan ruas tol tersebut juga berperan sebagai tembok laut (sea wall) yang melindungi wilayah di sebelah selatan proyek dari ancaman abrasi dan rob.

 BACA JUGA:

"Ini semacam tanggul atau sea wall yang secara bagian per bagian kita selesaikan. Jadi kalau tol ini jadi, ruas Semarang-Demak ini akan jadi satu tanggul yang cukup panjang, dan di sisi dalam atau berada di kawasan daratan yang kemarin digenangi air besok akan kering," lanjutnya.

Selain itu, Bacapres PDI yang juga didukung Partai Perindo itu juga meminta percepatan dalam pengembangan kawasan industri Batang dan Kendal guna menarik lebih banyak lagi investasi masuk ke Jateng.

