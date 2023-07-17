Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Baru Blue Bird Bakal Jadi Sopir Taksi

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |18:11 WIB
Dirut Baru Blue Bird Bakal Jadi Sopir Taksi
Dirut Baru Blue Bird Adrianto Djokosoetono. (Foto: MPI)
JAKARTA - Direktur Utama baru PT Blue Bird Tbk (BIRD), Adrianto Djokosoetono mengaku akan terjun langsung ke lapangan jadi sopir taksi.

Diketahui, kegiatan ini juga telah dilakukan oleh Direktur terdahulunya.

 BACA JUGA:

Andrianto mengatakan bahwa blusukan atau menyamar menjadi supir taksi tersebut merupakan agenda yang memang sudah ada di Blue Bird.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan evaluasi layanan.

"Agenda blusukan itu dari dulu sudah ada, kalo di browsing itu sebelum pak Sigit juga jajaran lainnya juga serng. Jadi itu pasti kita lanjutkan. Blusukan kita bukan hanya sebagai driver, tetapi juga ke mana-mana misalnya poll, outlet dan lain lainya," kata Andrianto di Kantor Blue Bird, Jakarta, Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia juga menambahkan bahwa agenda blusukan tersebut sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh jajaran di kantor pusat atau petinggi Blue Bird, melainkan juga dilakukan oleh perwakilan kepala cabang.

"Itu dilakukan secara continue dan itu bukan hanya dilakukan jajaran pusat. Tapi juga di jajaran cabang pun juga sama dan itu kita punya policynya. Mungkin nggak muncul aja di sosial media," katanya.

Halaman:
1 2
