Pembebasan Lahan Rampung, Exit Tol Salatiga Dibangun Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pengelola Jalan Tol Semarang-Solo akan segera membangun Pintu exit tol di Jalan Patimura, Kota Salatiga di 2023.

"Exit tol di Jalan Patimura Salatiga merupakan pintu masuk dan keluar akses Kota Salatiga ke arah Semarang maupun sebaliknya dari Semarang ke Salatiga dan segera dibangun pada tahun 2023 ini," kata Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Ali Rachmadi lewat pernyataan tertulisnya, Senin (17/7/2023).

BACA JUGA:

Menurut Ali, lahan yang sudah bebas guna pembangunan stage 1 ramp on dan ramp off pada Exit Tol Patimura ini sudah 99%.

Namun masih ada sekitar 629 meter persegi pada ramp off yang hingga saat ini sedang disiapkan proses penyiapan tim appraisal pada lahan tersisa merupakan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Kota Salatiga.