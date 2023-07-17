Advertisement
HOT ISSUE

Ternyata Ini Pengganti Indomaret di Padang

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:03 WIB
Ternyama Ini Pengganti Indomaret di Padang
Indomaret. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ternyata ini pengganti Indomaret di Padang. Siapa yang gak tau Indomaret atau Alfamart Minimarket unggulan masyarakat Indonesia.

Hampir tiap daerah, pasti memiliki minimarket ini. Salah satu sebaran yang paling luas itu di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Depok dan Tangerang.

Terdapat sebuah fakta, Indomaret dan Alfamart tidak bisa ditemukan di salah satu kota ini, yakni Padang, Sumatera Barat. Padahal, Padang merupakan salah satu kota besar yang juga menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing.

Salah satu yang menjadi alasannya adalah, ternyata Pemerintah Daerah (Perda) Padang tidak mengizinkan minimarket tersebut beroperasi di sana. Alasan utamanya ditakutkan dengan adanya Indomaret dan Alfamart ini akan membuat bisnis-bisnis kecil yang ada di sana menjadi tidak laku.

Adanya Indomaret dan Alfamart ini dianggap oleh pemerintah malah akan merusak perekonomian Kota Padang itu sendiri. Masyarakat dikhawatirkan akan lebih tertarik mengunjungi toko modern dengan barang-barang lengkap dibandingkan dengan warung ataupun toko kelontong yang ada di sana.

