4 Kontroversi Mario Teguh

JAKARTA – 4 kontroversi Mario Teguh. Sosok Mario Teguh menjadi kontroversi lantaran tidak mengakui seorang anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Sehingga berdampak pada karir Mario Teguh yang perlahan meredup di televisi.

Mario Teguh dikenal sebagai motivator dengan jargon super yang pernah hits pada masanya. Ketika menapaki masa jaya, Mario Teguh diisukan menerima bayaran senilai Rp150 juta per jam.

Program Mario Teguh di salah satu stasiun televisi swasta yakni Golden Ways menjadi program yang berhasil melambungkan namanya di kalangan motivator. Namun ketenaranya tidak mampu bertahan lama, ketika terkuak bahwa Mario Teguh tidak mengakui anak kandung dari pernikahan sebelumnya.

Kontroversi tersebut tentu menimbulkan sentimen publik terhadap citra Mario Teguh sebagai motivator. Hal tersebut membuat nama Mario Teguh berangsur dilupakan oleh masyarakat.

Selain tidak mengakui anak kandungnya, Mario Teguh diketahui terlibat sejumlah kontroversi lainnya. Pada kasus terbaru, Mario Teguh diduga melakukan penipuan sebesar Rp5 miliar bersama sang istri kedua yakni Lina Teguh.