Ganjar Buka-bukaan soal Proyek Bendungan Bener di Wadas

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pengerjaan proyek strategis nasional (PSB) Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, terus berlanjut. Meski masih ada penolakan dari beberapa warga.

Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP yang juga didukung oleh Partai Perindo itu mengungkapkan pada dasarnya dirinya membuka dialog dengan masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) proyek Bendungan Bener.

Katanya, ia sudah berbicara dengan warga Wadas yang menolak proyek strategis nasional (PSN) tersebut untuk mencari cara penyelesaian yang baik.

"Tapi seandainya ada yang belum, tidak apa apa, silakan disampaikan secara terbuka karena kalau kita catat musyawarah formalnya belum dilakukan ya," ujarnya dalam Konferensi Pers PSN Jateng bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (17/7/2023).

Dikatakan Ganjar, berdasarkan laporan terakhir, terdapat kurang lebih 51 KK yang meminta untuk dilakukan musyawarah bersama-sama. Namun, ada 9 KK yang belum bisa.